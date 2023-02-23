В РФ ничего не меняется, даже этот концерт показывает немощность страны-агрессора.

Известный политтехнолог Михаил Шейтельман высмеял "шабаш" Путина в "Лужниках". Вчера в Москве провели "праздничный" концерт, который шокирует своим цинизмом и абсурдом.

Путинисты выступали с песнями о России, пытались хвалить кровавого диктатора, публично поддерживали полномасштабную войну. Однако в этом году список артистов был "жиденьким".

"На Киркорова денег не хватило, все ушло, чтоб по 500 рублей покупать студентов. На Гагарину денег не хватило, на Охлобыстина денег не хватило, жиденько, действительно. Обещанные 200 тысяч (зрителей на стадионе - УНИАН), обернулись 75 тысячами, то есть повторением прошлого результата", - отметил Шейтельман во время прямого эфира, который он вел на своем YouTube-канале.

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Примерно год назад, отметил Шейтельман, РФ проводила аналогичный концерт. И между тем "шабашем" и тем, который проходил вчера, есть большая разница.

"Стадион такой же, тот же, в том же городе. Людей купили столько же, они точно так же махали флагами, картинку вы просто не отличите... Но, в прошлом году, например, на концерте Олег Газманов пел песню: "Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом". И на этом концерте тот же Олег Газманов пел ту же самую песню, но тогда ему было 70 лет, а сейчас 71 год", - добавил Шейтельман.

Он указал, что как бы Газманов, Расторгуев и другие путинисты не старались петь о "великой" РФ, они стареют, вместе с ними стареет и Россия. Однако в самой стране ничего не меняется. За год они не придумали ничего нового. РФ постарела на вечность, отметил Шейтельман, за этот год в стране ничего не изменили, ничего не добились.

По словам Шейтельмана, в "Лужниках" была полнейшая "лажа". Он отметил, что Путин на самом деле приезжал с большой речью, однако ему сказали ограничиться несколькими минутами. А зрители, которых "согнали" на стадион, не сумели даже подыграть Путину, который просил их кричать "Ура".

"Шабаш" в Лужниках - что известно

Напомним, вчера россияне отпраздновали годовщину вторжения в Украину. На сцене в "Лужниках" выступали артисты-путинисты, а возле самого стадиона разместили установку ПВО. Пропагандисты устроили настоящий "бал сатаны". Они поели песни о войне и говорили о "величестве" России.

Газманов зачем-то отжимался, Лепс пел о том, что россияне "своих не бросают". А Дюжев вместе с другими артистами сделал то, от чего бы Цой перевернулся в гробу. Они цинично перепели его песню "Группа крови".

Конечно, не обошлось без речи Путина. Диктатор вышел на сцену, но его хватило всего на пару минут. Помимо этого, в "Лужниках" россияне цинично зачитали на украинском рэп о Мариуполе.

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