Канцлер заявил, что его правительство "всегда должно принимать во внимание то, что требует от нас Конституция и какие у нас есть варианты действий".

Канцлер Германии Олаф Шольц вновь объявил, что Германия до сих пор не приняла решение о поставке Украине дальнобойных ракет Taurus. Это происходит из-за попытки не допустить "эскалации" войны.

Как сообщает Politico, об этом Шольц заявил во время пресс-конференции на полях саммита Европейского политического сообщества в Гранаде, отвечая на вопрос журналистов, почему он не хочет отправлять крылатые ракеты. По его убеждению, такое решение может быть принято только после "тщательного рассмотрения".

"В конце концов, когда война длится так долго, эти соображения не могут прекратиться сразу", – сказал Шольц, добавив, что его правительство "всегда должно принимать во внимание то, что требует от нас Конституция и какие у нас есть варианты действий".

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"Это включает, в частности, тот факт, что мы, конечно, должны обеспечить, чтобы не было эскалации войны, и чтобы Германия не стала частью конфликта. Это также является моей задачей как канцлера", - сказал он.

Канцлер Германии не уточнил, какие потенциальные конституционные ограничения он имеет в виду. Впрочем, как сообщали СМИ ранее, он обеспокоен, что Германия будет вынуждена принять более активное участие в войне.

Получит ли Украина Taurus

Киев особенно заинтересован в поставках немецких ракет Taurus, поскольку они имеют большую дальность действия, чем Storm Shadows и французские SCALP, которые уже находятся на вооружении Сил обороны.

Их большая дальность действия, которая примерно на 30% больше, чем у их французских и британских аналогов, позволит пилотам стрелять ракетами по целям с более безопасного расстояния и потенциально избегать российских систем ПВО.

Шольц имеет опыт глубокого нежелания отправлять оружие в Украину, как это было в его предыдущем споре с Украиной и западными союзниками по поводу медленной поставки танков Leopard 2.

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