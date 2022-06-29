Следующий этап - это ратификация парламентами стран-членов НАТО протокола о вступлении двух скандинавских стран.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявляет, что сегодня лидеры стран-членов НАТО официально пригласят Финляндию и Швецию присоединиться к Альянсу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал на брифинге в Мадриде перед началом саммита с участием глав государств и правительств стран-членов Альянса.

Генеральный секретарь Альянса подчеркнул, что лидеры НАТО сегодня примут историческое решение пригласить Финляндию и Швецию стать членами Альянса.

Он отметил, что это станет возможным благодаря соглашению, которое достигли Финляндия и Швеция с Турцией вчера, 28 июня. По его словам, это соглашение является хорошим для всех стран. В частности, Финляндия, Швеция и Турция будут теснее сотрудничать по обмену информацией, экстрадиции и общей борьбе с терроризмом.

"Мы примем решение сегодня на саммите, чтобы пригласить Финляндию и Швецию стать членами", - сказал Столтенберг.

Он сказал, что это беспрецедентно быстрый процесс. "Я думаю, что сложно найти какой-либо другой процесс присоединения с таким небольшим количеством недель между подачей заявки, что случилось в середине мая, и приглашением, которое состоится сегодня", - подчеркнул Столтенберг.

Он добавил, что после официального приглашения следующий этап - это ратификация протокола о вступлении двух скандинавских стран в парламентах 30 стран-членов НАТО.

"На это всегда нужно определенное время, но я ожидаю, что это произойдет довольно быстро, поскольку союзники готовы пройти этот процесс ратификации как можно скорее", - добавил Столтенберг.

Как сообщал УНИАН, 28 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали трехсторонний меморандум относительно заявок Стокгольма и Хельсинки на вступление в НАТО. Турция ранее выступала против вступления этих государств в Альянс. Президент Турции Эрдоган высказался против присоединения двух скандинавских стран за то, что он назвал их поддержкой "террористических организаций", ссылаясь на запрещенную Рабочую партию Курдистана и сирийских курдов из "Отрядов народной обороны", известных по курдскому сокращению как YPG.

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