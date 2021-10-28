Их заданием будет собирать мусор.

На каналах Амстердама вскоре появятся беспилотные лодки.

В Нидерландах их разрабатывали четыре года и в январе уже готовятся испробовать в реальных условиях. Пока таких лодок всего две. И обе начнут с важной работы – будут мусоровозами. Поскольку контейнеры с отходами на улицах наполняются быстро и не всегда их успевают вовремя привести в порядок.

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Если беспилотные лодки справятся с заданием, их попытаются использовать и в других направлениях – сначала будут возить грузы, а потом уже людей, говорится в сюжете ТСН.

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Автор: Ирина Погорелая