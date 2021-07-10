В стране чаще инфицируется молодежь, которая меньше вакцинирована.

В Нидерландах снова закрыли ночные клубы и дискотеки, которые заработали всего две недели назад после локдауна. Ограничения начали действовать с 10 июля.

Причина такого решения - рост заболеваемости коронавирусом. Накануне, 9 июля, зафиксировано 7 тыс. случаев за сутки. Прирост наблюдают уже несколько дней подряд. Последний раз такие цифры были два месяца назад - в начале мая. Зато во второй половине июня фиксировали менее тысячи новых больных в сутки.

Министерство здравоохранения связывает новую вспышку с распространением штамма COVID-19 "Дельта". Эту мутацию считают более заразной и более устойчивой к вакцинам. Кроме того, в Нидерландах чаще инфицируется молодежь, которая меньше вакцинирована.

Читайте такжеВ Германии предлагают отменить все карантинные ограничения в августеМедицинские эксперты рекомендовали не только закрыть клубы, но и запретить работу баров с 22:00 до 06:00, а также установить ограничения до восьми человек. Премьер-министр страны Марк Рютте призвал воздержаться от собраний крупными компаниями и соблюдать дистанцию, передает ТСН со ссылкой на NOS.

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Автор: Ирина Погорелая