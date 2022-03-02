Уровень загруженности пунктов пропуска также снижается.

На западном участке границы фиксируется определенное уменьшение потока граждан на границе Украины со странами ЕС и Молдовы, уровень загруженности пунктов пропуска также снижается.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Для скорейшего пересечения границы советуем гражданам выбирать менее загруженные пункты пропуска, информацию о которых получать со страницы Западного регионального управления Западную Границу. В очередной раз отметим, пограничники Украины вместе с коллегами сопредельных стран делают все возможное для ускорения оформления граждан, особенно на выезд из Украины", - говорится в сообщении.

В ГПСУ также подчеркнули, что не нужно разгонять дезинформацию о дискриминации по расе или национальности во время мер контроля и пересечения государственной границы.

"Очередность пересечения границы применяется ко всем национальностям, как и законодательно определенная процедура оформления документов, которая сейчас упрощена по гуманитарным основаниям и допускается к женщинам и детям, первоочередность пропуска которых также является приоритетом, особенно во время военного вторжения России. Кроме того, информация, которую распространяют среди зарубежной прессы о запрете выезда из Украины иностранцам, не соответствует действительности. Пограничники обеспечивают оформление граждан других стран, в том числе студентов, которые желают вернуться на родину, в соответствии с нормами законодательства и максимально помогают в пересечении границы", - пояснили в ГПСУ.

Напомним, в Украине из-за рубежа вернулись 80 тысяч человек, подавляющее большинство тех, кто вернулся в Украину после 24 февраля, - мужчины. Так, украинские граждане, которые работают или временно живут за границей, возвращаются на родину для защиты ее суверенитета и территориальной целостности.

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