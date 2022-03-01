Украинские граждане, которые работали за границей, пополняют ряды Вооруженных сил / фото t.me/bashtanka_now
В Украину из-за рубежа вернулись 80 тысяч человек, подавляющее большинство тех, кто вернулся в Украину после 24 февраля, - мужчины.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.
"Украинские граждане, которые работают или временно живут за границей, возвращаются на родину для защиты ее суверенитета и территориальной целостности. Они пополняют ряды Вооруженных сил, других военных формирований и Сил территориальной обороны", - говорится в сообщении.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Согласно свежим данным, ее армия уже вторглась на Черниговщину.