Украинские граждане, которые работают или временно живут за границей, возвращаются на родину для защиты ее суверенитета и территориальной целостности.

В Украину из-за рубежа вернулись 80 тысяч человек, подавляющее большинство тех, кто вернулся в Украину после 24 февраля, - мужчины.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

"Украинские граждане, которые работают или временно живут за границей, возвращаются на родину для защиты ее суверенитета и территориальной целостности. Они пополняют ряды Вооруженных сил, других военных формирований и Сил территориальной обороны", - говорится в сообщении.

Война против Украины: