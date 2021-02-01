В Мьянме была задержана фактический руководитель страны Аун Сан Су Чжи.

В Мьянме задержали президента страны Вин Мьина и лидера правящей партии "Национальная лига за демократию" Аун Сан Су Чжи, которая по совместительству занимает пост государственного советника.

Об этом сообщил официальный представитель правящей партии "Национальная лига за демократию", пишет Reuters.

Кроме того, в стране были задержаны еще несколько членов политической силы. Пресс-секретарь партии Мио Ньюнт обратился к гражданам с призывом не реагировать на провокации и действовать в рамках закона.

Государственный телеканал MRTV в Мьянме прекратил вещание "из-за коммуникационных неполадок". Би-би-си сообщает, что в столице страны Нейпьидо недоступны телефонная и интернет-связь. По словам корреспондента издания, на улицах Нейпьидо и крупнейшего города Янгон замечены солдаты.

Политическая обстановка в Мьянме

На протяжении последних дней политическая обстановка в стране была очень напряженной. В СМИ распространилась информация о подготовке госпереворота после продолжающейся напряженности между гражданским правительством и армией, представители которой считали прошедшие в ноябре 2020 года парламентские выборы сфальсифицированными.

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Автор: Олег Давыгора