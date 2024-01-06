Оборонная стратегия России и стран НАТО выглядят совершенно по-разному, и это сказывается на войне в Украине.

Война в Украине выявила стратегические просчеты стран Запада в обеспечении собственной обороны, что в частности сказалось и на их способности оказывать военную помощь Киеву. Такое мнение высказал британский военный аналитик Шон Белл на страницах Sky News.

Он отметил, что Россия всегда накапливала запасы базового оружия, и считается, что она начала войну с несколькими миллионами артиллерийских снарядов. Однако даже этих запасов оказалось мало, и сейчас Кремль вынужден обращаться за помощью к Ирану и КНДР.

Украина не могла сравниться с российскими запасами оружия, но получила поддержку Запада, которая была сосредоточена преимущественно на высокотехнологичном оружии для высокоточных ударов. Однако, по мнению Шона Белла, Запад был не готов к войне такого масштаба и интенсивности.

Видео дня

"Оборонное планирование Запада исходило из того, что длительные войны высокой интенсивности вряд ли станут проблемой в ближайшей перспективе, и что технологии обеспечат ему асимметричное военное преимущество. Однако специальное оружие стоит дорого, и его можно купить только в относительно небольшом количестве. И его нелегко заменить", - заметил он.

Западное оружие предоставлялось Украине из существующих запасов армий Европы и США. И поскольку у них не было таких безумных запасов лишнего оружия, как у России, поддержка Украины увеличивала риск для национальной безопасности стран-доноров. В конце концов наступила ситуация, когда Западу больше нечего передавать Киеву, не ослабляя собственную безопасность.

"Обнаженные западные запасы не могут удовлетворить потребности Украины, но Запад имеет значительно больший потенциал [чем Россия] для мобилизации своей оборонно-промышленной базы, если он решит это сделать", – замечает аналитик.

Шон Белл напоминает, что Владимир Зеленский неоднократно утверждал, что Украина сейчас защищает в том числе и Запад от агрессивной России. Британский аналитик считает, что в этом есть определенная истина: даже если Путин не представляет непосредственной угрозы остальному миру сейчас, победа России в Украине будет иметь долгосрочные последствия для мира.

"А что сделал бы Китай, смотрящий на Тайвань, после такой победы [РФ]?"- риторически спрашивает Шон Белл.

Проблема с западной поддержкой Украины

Как писал УНИАН, в декабре США выделили последний пакет военной помощи Украине. Для выделения новых партий оружия нужно принять новую программу финансирования. В Белом доме говорят, что не могут ничего поделать – нужно решение Конгресса.

В свою очередь Евросоюз срывает поставки даже того оружия, передача которого уже была согласована. Так, осенью стало понятно, что Европа даже совместными усилиями не сможет передать к марту 1 миллион артиллерийских боеприпасов, как было запланировано.

Вас также могут заинтересовать новости: