В последние недели воздушные шары несколько раз нарушали движение в главном международном аэропорту страны.

За последние сутки Северная Корея запустила около 500 воздушных шаров с мусором в воздушное пространство Южной Кореи, в результате чего были сорваны полеты и произошел пожар на крыше жилого дома. Об этом сообщили официальные лица Юга, пишет Reuters.

В издании напомнили, что воздушные шары являются частью пропагандистской компании КНДР против северокорейских перебежчиков и активистов на Юге. Эти активисты регулярно отправляют воздушные шары с листовками, деньгами, флешками, в которых загружены видеоклипы и сериалы в стиле к-поп.

"Подозрительный воздушный шар приостановил взлеты и посадки в сеульском аэропорту Гимпо в среду вечером на два часа", - сообщил представитель Корейской корпорации аэропортов.

В течение последних недель воздушные шары уже несколько раз нарушали движение в главном международном аэропорту Южной Кореи Инчхон. Также стало известно, что в провинции Кёнги, недалеко от Сеула, воздушный шар загорелся на крыше жилого дома.

По словам южнокорейских военных, некоторые мусорные шары были оснащены таймерами, которые могут вызвать пожар.

"К мусорным шарикам прикреплен таймер, который открывает шарики и разбрасывает мусор через определенный промежуток времени", - пояснил на брифинге представитель Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи Ли Сун Чжун.

Он отметил, что по состоянию на четверг в Южной Корее приземлилось 480 воздушных шаров, где был в основном бумажный и пластиковый мусор.

В Reuters напомнили, что днем ранее северокорейские воздушные шары приземлились вблизи постоянно охраняемой резиденции президента в Сеуле.

КНДР и Южная Корея - последние новости

Как писал УНИАН, Южная Корея ввела новые санкции против четырех российских компаний и восьми судов Северной Кореи за участие в незаконной торговле оружием и топливом и другую деятельность, нарушающую резолюции Совета безопасности ООН. Кроме того, санкции охватывают пять организаций, включая ракетное управление Северной Кореи.

Также сообщалось, что Южная Корея вызвала посла РФ из-за договора между Россией и КНДР. В МИД страны отметили, что военное сотрудничество Северной Кореи и России является нарушением резолюций Совбеза ООН.

Вас также могут заинтересовать новости: