Пока неизвестно, с какой целью это делает Пхеньян.

Северная Корея начала строить стены и копать дороги на своей стороне демилитаризованной зоны вдоль границы с Южной Кореей. Об этом сообщило агентство Yonhap News, ссылаясь на неназванный военный источник.

По информации источника издания, строительство ведется на участке шириной 2 километра между самым северным краем демилитаризованной зоны и военной демаркационной линией, которая разделяет полуостров. Пока мотив КНДР остается непонятным, а Yonhap не указало, насколько высокими или широкими являются стены.

Ранее южнокорейские войска сделали предупредительные выстрелы, ведь несколько солдат Северной Кореи с кирками и лопатами ненадолго проникли на территорию разделительной линии, что могло быть связано со строительством, заявили в Yonhap.

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В то же время в Bloomberg напомнили, что отношения между двумя странами являются напряженными, ведь недавно КНДР запустила на территорию Южной Кореи воздушные шары с мусором. В ответ на это Сеул заявил, что включит громкоговорители, которые выкрикивают пропаганду в этом районе. Кроме того, обе страны разместили сотни тысяч военных и основную часть своей огневой мощи у границы.

Южная Корея и КНДР - последние новости

Ранее министр обороны Южной Кореи Шин Вонсик заявил, что Северная Корея могла передать России почти 5 млн артиллерийских снарядов, однако Путину этого недостаточно, поэтому он уже скоро планирует посетить страну, чтобы договориться о следующих поставках.

"Ожидается, что Путин будет стремиться к более тесному сотрудничеству с Северной Кореей в сфере безопасности, особенно в сфере военных поставок, таких как артиллерийские снаряды, которые необходимы для того, чтобы воспользоваться шансом на победу", - отметил Шин Вонсик.

Также сообщалось, что Пхеньян запустил сотни воздушных шаров, наполненных различными отходами, в частности фекалиями, на территорию Южной Кореи. Южнокорейские власти сообщили, что воздушные шары наполнены мусором и "нечистотами" и это стало реакцией в ответ на воздушные шары с листовками, которые ранее были запущены с территории Республики Корея в сторону КНДР.

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