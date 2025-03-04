Мусиенко напомнил, что США когда-то были созданы именно ради свободы и свободного мира.

Президент США Дональд Трамп желает быстрого завершения широкомасштабной войны, которую в 2022 году начала РФ, не учитывая мнение Украины и риски для всей Европы. Как пояснил в эфире телемарафона военный эксперт, военнослужащий сил ТРО Александр Мусиенко, это означает пойти на условия кремлевского диктатора Владимира Путина.

"К большому сожалению, как мне кажется, Трамп хочет быстрого окончания этой войны, учитывая ту позицию, которая есть сейчас со стороны Украины, которую выражает президент Украины, которая, на мой взгляд, является четкой и обоснованной и исходит из норм международного права. В конце концов, мы же должны понимать, что исходя из сложившейся ситуации, пойти сейчас на быстрое окончание войны, это означает максимально принять условия Путина, что является неприемлемым для нас", - сказал эксперт.

Он добавил, что фактически речь идет за желание американского лидера закончить войну как можно быстрее, не учитывающее реалии, которые складываются. При этом, по словам Мусиенко, не учитываются вызовы опасности и риски, с которыми столкнется как Европа, так и Америка, если такое завершение войны состоится.

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Также специалист прокомментировал информацию, которую распространяют западные СМИ, о том, что Трамп обижен и требует, чтобы президент Владимир Зеленский попросил прощения. Мусиенко объяснил:

"Думаю, что на таком уровне международных отношений и межгосударственных контактов, пожалуй, не место для эмоций. И то, что мы увидели 28 февраля, когда Украина максимально подготовилась и приехала с конструктивно настроенной позицией подписать соответствующее соглашение с США, то, что мы увидели...".

По его словам, во время встречи в Белом доме произошли нападки не только на украинского президента, который фактически защищал национальные интересы, а нападки фактически на весь украинский народ, словно с упреками, что "мы продолжаем борьбу".

"Это свидетельство как раз того, что есть желание завершить поскорее войну даже ценой уступок Украины. К большому сожалению, вот такие реалии продемонстрированы", - констатировал Мусиенко.

Он также обратил внимание на тот факт, что многие западные обозреватели, представители СМИ, в том числе американских сообщают, что решение о прекращении помощи Украине было принято еще в пятницу. Эксперт подчеркнул:

"То есть, фактически после встречи президентов. Оно эмоциональное. Я думаю, что на таком уровне, когда решаешь вопрос защиты от террора и поддержке борьбы за свободу целой нации, не место эмоциям. Кроме того, для меня всегда было ориентиром и идеалом то, что американская демократия и лидерство это, прежде всего, - борьба за идеалы демократии, свободы и свободного мира".

Он добавил, что речь идет именно за те идеалы, за которые сейчас борется Украина и не поддерживая это, фактически перечеркивается все, ради чего Соединенные Штаты Америки когда-то были созданы.

Ссора Трампа с Зеленским

Как писал УНИАН, 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Белом доме. Встреча началась в достаточно доброжелательной атмосфере. Трамп даже похвалил мужество украинских солдат и сказал, что для него честь принимать Зеленского. Однако потом в беседу вмешался вице-президент Вэнс, который заявил, что Украина должна согласиться на соглашение, потому что у нее "нет карт" на руках. Это возмутило Зеленского. На замечание украинского президента, что даже США почувствуют последствия войны в Украине, отреагировал уже Трамп.

Официальный представитель Белого дома подтвердил CNN, что Трамп приостановил предоставление военной помощи Украине после спора с Зеленским. По словам другого чиновника, пауза будет распространяться на все военное оборудование, которое еще не находится на территории Украины.

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