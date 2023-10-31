Действующего премьера Матеуша Моравецкого назвали 30,2%

Через две недели после парламентских выборов до сих пор неизвестно, кому президент Польши Анджей Дуда поручит формирование нового правительства. На прошлой неделе Анджей Дуда заявил, что есть два главных кандидата на пост премьер-министра. Это Матеуш Моравецкий (был премьер-министром Польши с 2017 и по настоящее время) и Дональд Туск., премьер-министр Польши с 2007 по 2014 год.

Как свидетельствует опрос United Surveys, проведенный для RMF FM и Dziennik Gazeta Prawna, 40,4% респондентов считают, что президент должен доверить Дональду Туску миссию формирования правительства. Матеуша Моравецкого назвали 30,2%. Остальные хотят видеть другого кандидата или не определились.

Матеуш Моравецкий пользуется сильной поддержкой среди своего электората. Около 80% избирателей "Право и справедливость" считают, что президент должен доверить ему миссию формирования правительства. Только 5% из них называют Туска.

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Среди оппозиционных избирателей 64% выбирают Дональда Туска, но 21% считают, что президент должен выбрать другого кандидата.

Парламентские выборы в Польше 2023

15 октября в Польше прошли выборы в Сейм. На выборах было избрано 460 депутатов Сейма. Более 100 депутатов были избраны впервые. Президентская партия "Право и справедливость" получила 35,38% голосов избирателей и 194 места в парламенте, что значительно меньше парламентского большинства (231). На втором месте оказалась оппозиционная "Гражданская коалиция" Дональда Туска, которая получила 30,7% голосов избирателей и 157 мест. За ней следуют "Третий путь" - 14,40% и 65 мест, "Левица" - 8,61% и 26 мест, крайняя правая и антиукраинская "Конфедерация" - 7,16% и 18 мест.

Позиция Дональда Туска о помощи Украине

Накануне выборов экс-премьер страны и лидер польской оппозиции Дональд Туск призвал увеличить военную помощь Киеву. Он отмечал, что победа Украины - "в национальных интересах Польши".

В то же время политический оппонент Туска и действующий премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что Варшава сокращает военную поддержку Украины.

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