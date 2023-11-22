Партия действующего премьера Польши "Право и справедливость" заняла первое место на выборах, но ей не удалось получить большинство в Сейме.

Все польские оппозиционные партии отвергли попытки премьер-министра Матеуша Моравецкого помочь сформировать коалиционное правительство после выборов в прошлом месяце, что значительно ослабило его шансы остаться у власти.

Как пишет Reuters, партия Моравецкого "Право и справедливость" (ПиС) заняла первое место на выборах 15 октября, но ей не удалось набрать большинства. Моравецкий призвал другие партии присоединиться к ПиС и сформировать широкую "Коалицию по делам Польши" и пообещал реализовать их политические предложения. Оппозиционные законодатели заявили, что получили письма с просьбой присоединиться к переговорам по коалиции, но призыв Моравецкого не получил поддержки.

"Я удивлен, потому что я много раз публично говорил премьер-министру, что в этом фарсе нет необходимости, что он без надобности продлевает агонию этого правительства", - заявил Марек Савицкий, депутат от правоцентристской Польской крестьянской партии (PSL).

Видео дня

PSL шла на выборах в составе группы под названием "Третий путь", которая согласилась сформировать проевропейское коалиционное правительство с "Новыми левыми" и либеральной Гражданской коалицией (КО).

Вместе эти три партии могут получить большинство в Сейме нижней палаты, о чем свидетельствует избрание палатой нового спикера Шимона Головни от "Третьего пути".

Кшиштоф Гавковский из "Новых левых" разместил фотографию приглашения Моравецкого в соцсети Twitter и написал: "Я хотел бы сообщить вам, что мы никуда не едем", - написал он.

Единственной оставшейся партией в парламенте является крайне правая партия Конфедерация, которую перед выборами считали партнером по коалиции ПиС. Но более низкий, чем ожидалось, результат означает, что даже ее поддержка не дала бы партии ПиС большинства.

Сопредседатель Конфедерации Славомир Ментцен заявил, что он также отклонил приглашение Моравецкого помочь сформировать правительство. "На протяжении всей предвыборной кампании я говорил, что хочу положить конец, а не продлить правление ПиС. Я не передумал", - написал он в Twitter.

Если Моравецкому не удастся получить вотум доверия, парламент назначит другое правительство. Коалиция "Третий путь", которая готовится прийти к власти, выбрала лидера "КО" Дональда Туска своим кандидатом на пост премьер-министра.

Выборы в Польше

Как сообщал УНИАН, 15 октября в Польше прошли выборы в Сейм, на которых было избрано 460 депутатов.

Президентская партия "Право и справедливость" получила 35,38% голосов избирателей и 194 места в парламенте, что меньше необходимых 231 для парламентского большинства. На втором месте оказалась оппозиционная "Гражданская коалиция" Дональда Туска, которая получила 30,7% голосов избирателей (157 мест). За ней следуют "Третий путь" - 14,40% (65 мест), "Левица" - 8,61% (26 мест), крайняя правая и антиукраинская "Конфедерация" - 7,16% (18 мест).

Вас также могут заинтересовать новости: