Основной целью документа является создание правовой базы для направления экспертов FRONTEX.

Правительство Молдовы на фоне войны России против Украины намерено узаконить ввод иностранных войск в страну, соответствующий законопроект уже разрабатывается.

Об этом сообщает молдавское издание Jurnal.

Основной целью документа является создание правовой базы для направления экспертов FRONTEX (Агентство ЕС по контролю внешних границ) для предоставления главной инспекции пограничной полиции МВД Молдовы необходимой поддержки в управлении региональным кризисом и потоком беженцев.

Все сопутствующие расходы, связанные с деятельностью экспертов FRONTEX в Молдове, будут покрыты Европейским агентством пограничной полиции и береговой охраны.

Оппозиция раскритиковала размещение контингента FRONTEX на границе Молдовы.

Ранее сообщалось, что по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, Молдова может стать одной из двух стран, которые в будущем планирует захватить Россия. А в Минобороны Украины предполагают, что Россия способна использовать Приднестровье по белорусскому сценарию.

Президент Владимир Зеленский считает атаку со стороны Приднестровья возможной. Но Украина не боится нападения, ведь в регионе из 15 тысяч солдат воевать умеют всего 3 тысячи. Тем не менее, контроль границы с "ПМР" все же усилили.

На днях стало известно, что в Приднестровье отказались от идеи мобилизации из-за массовых выездов потенциальных призывников из непризнанной республики.

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