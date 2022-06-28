Судну не позволили выгрузить свой груз, оно проходит проверку таможней и пограничной службой США,

Власти США остановили танкер Daytona, следовавший из России в Луизиану с грузом горюче-смазочных материалов.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Загруженный мазутом (обычно используется в котлах и печах) и вакуумным газойлем (перерабатывается в бензин и дизельное топливо) танкер Daytona принадлежит греческому судовладельцу TMS Tankers Ltd. и был зафрахтован швейцарским торговым домом Vitol.

Танкер отплыл от российского Таманского полуострова в Черном море в начале июня и планировал прибыть в Новый Орлеан в воскресенье.

Судну не позволили выгрузить свой груз, оно проходит проверку таможней и пограничной службой США,

Согласно данным платформы отслеживания товарных потоков Kpler, груз на Daytona помечен как российский.

Терминал на Таманском полуострове перевозит как российские, так и казахстанские нефтепродукты. В судоходной компании отметили, что около 25% продуктов, которые отгружаются из этого терминала, казахстанские. А оставшаяся часть — российские.

"Меня очень удивляет, что с учетом запрета на импорт в США кто-то занимается этим. Это может быть казахстанский [груз]. Хотя казахстанский экспорт нефтепродуктов на международные рынки минимален", - отметила Ливия Галларати, аналитик нефтяных рынков в Energy Aspects.

В Vitol заверили, что ведут свой бизнес "в полном соответствии со всеми соответствующими законами и правилами, включая санкции", и отказались от дальнейших комментариев.

Как писал УНИАН, в марте США ввели нефтяное эмбарго против России, запретив импорт сырой нефти, нефтяного топлива, сжиженного природного газа и угля в ответ на вторжение в Украину.

Эмбарго не распространяется на нефть и нефтепродукты, проходящие транзитом через Россию, например нефть из Казахстана, который использует сеть трубопроводов своего соседа для доставки в порты.

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