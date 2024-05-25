Радослав Сикорский отметил, что люди, сражающиеся на фронте, тоже имеют права человека.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша готова поддержать общеевропейскую схему, стимулирующую украинских уклонистов вернуться на родину. По его словам, для начала Украина сама должна решить судьбу своих граждан.

"Украина должна сказать нам, что она хочет, чтобы мы сделали с их гражданами. Я, конечно, не верю в то, что существует право человека на социальное обеспечение за то, что он уклоняется от призыва. Люди, сражающиеся на фронте, тоже имеют права человека", - цитирует дипломата издание The Guardian.

Он указал, что любая схема ограничения льгот должна быть общеевропейской, иначе те, кто уклоняется от призыва, начнут покупать льготы по всей Европе.

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Украинские уклонисты - последние новости

В постановлении Кабмина говорится, что мужчины, которые были сняты с воинского учета из-за отъезда за границу на срок более трех месяцев, должны до 16 июня лично приехать в Украину и прийти во временный центр комплектования, чтобы стать на воинский учет.

Кроме того, уклонистов со статусом "в розыске", которых поймают на границе, сразу будут отправлять в ТЦК, но непосредственную доситавку должны выполнить полицейские, которых вызовут пограничники.

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