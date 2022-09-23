Впервые за 22 года свержение Путина вполне реально, считает эксперт.

После объявления мобилизации в РФ миллионы россиян может спасти от бессмысленной гибели только свержение президента Владимира Путина.

Свержение Путина в России вполне реально впервые за 22 года его пребывания во власти, рассказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в эфире телемарафона.

"Спасти Россию и миллионы россиян от бессмысленной гибели может сейчас только свержение Путина. И впервые за 22 года его правления этот сценарий вполне реален", - заявил эксперт.

Мобилизация в России - что нужно знать сегодня

Напомним, 21 сентября российский президент Владимир Путин объявил о мобилизации в РФ военнослужащих, которые находятся в запасе.

Глава российского Минобороны Сергей Шойгу утверждал, что в стране планируют мобилизовать около 300 тыс. человек.

По сведениям росСМИ, российские власти хотят мобилизовать 1 млн человек.

Появилась информация, что повестки в РФ получали не только военнослужащие, которые находились в запасе.

После того, как в России объявили мобилизацию, в ряде городов прошли акции протеста, было немало задержанных. Avtozak LIVE в Telegram сообщил, что известно как минимум о 9 поджогах военкоматов и админзданий по всей стране. По его данным, в 18-м отделе полиции Санкт-Петербурга находятся 27 арестованных после участия в акциях против мобилизации.

Справка УНИАН. Владимир Путин 31 декабря 1999 года был назначен исполняющим обязанности президента России. Путина впервые избрали президентом РФ 26 марта 2000 года, а позже переизбрали на этот пост.

Путин в третий раз подряд не мог претендовать на президентство, поскольку это противоречило Конституции России. После него лидером государства стал Дмитрий Медведев. Во время президентства Медведева Путин был премьером, а позже снова занял пост президента.

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