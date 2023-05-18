Молодая роженица скрывала беременность, а потом ее нашли мертвой вследствие кровотечения.

В Гданске (Польша) нашли мертвыми роженицу и младенца. Женщина умерла из-за кровотечения после родов, а ребенок - от травмы головы.

Как сообщает портал onet.pl, мать и новорожденного мальчика нашли мертвыми в квартире. При этом тело младенца было в стиральной машине. Правоохранители начали расследовать трагедию и уже известны первые данные.

По результатам вскрытия, 22-летняя роженица умерла из-за кровотечения. Причину смерти мальчика еще устанавливают. Предварительно установлено, что ребенок умер в результате травмы головы.

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"В случае новорожденного мальчика причиной стали обширные травмы головы", - заявила пресс-секретарь воеводской прокуратуры в Гданьске Гражина Вавринюк.

Еще следователи выясняют, было ли детоубийство, а также причастность третьих лиц. Установлено, что 22-летняя роженица скрывала беременность.

Подобные случаи за рубежом

Как сообщал УНИАН, в марте в Польше внезапно умерла 12-летняя украинка. Девочку пытались реанимировать в течение часа, но спасти ее не смогли.

Ранее в Британии умерла 14-летняя украинка. Поисками девочки занималась полиция города Доулиш после того, как от родственников поступило заявление о ее исчезновении. Ее нашли без сознания на пляже, девочка умерла в больнице.

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