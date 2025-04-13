Более шести стран готовы отправить свои войска в Украину, - министр обороны Эстонии

Певкур рассказал, как сейчас продвигается вопрос отправки миротворцев в Украину.

Количество стран, которые готовы принять участие в миротворческой миссии на территории Украины, возрастет, когда будет согласован ее мандат и правила действий. Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью "Радио Свобода".

"Я не согласен с тем, что только шесть стран готовы к развертыванию. Таких точно больше. Просто сейчас есть вопросы, которые нужно решить", - сказал он.

Певкур отметил, что ключевыми условиями являются запрос со стороны Украины и четкое определение мандата. По его словам, важно установить правила применения силы и определить условия режима прекращения огня.

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"Есть много вопросов: какой будет мандат, какие правила ведения боевых действий, должно ли уже действовать прекращение огня. Когда мы сможем решить эти вопросы, а также некоторые другие - в частности по военному планированию - тогда мы сможем увидеть значительно большее количество стран, готовых быть в Украине, чтобы восстанавливать украинские силы", - подчеркнул глава Минобороны Эстонии.

Отправка миротворцев в Украину - важные новости

Ранее министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс назвал главное условие для ввода европейских войск в Украину. Он утверждает, что окончательное решение будет принято с учетом развития ситуации.

Кроме того, в Breaking Defense писали, что "коалиция желающих" застряла на двух важнейших вопросах миротворческой мисии. Отмечается, что страны не могут определиться с возможной численностью войск и срокамии их создания.

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