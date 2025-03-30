Как показывает история, миротворческим силам далеко не всегда удается предотвращать военные конфликты.

Пока Европа решает, стоит ли отправлять миротворцев в Украину, история давно доказала, что подобные миссии могут оказаться бесполезными. Иностранным контингентам часто не удавалось предотвращать военные конфликты, а в некоторых случаях они сами становились мишенью.

Такое мнение высказал военный обозреватель и журналист Майкл Пек в своей колонке для издания Business Insider.

Насколько эффективны миротворцы

Отмечается, что миротворцев обычно ассоциируют с ООН, которая впервые направила военных наблюдателей на Ближний Восток в 1948 году для контроля за соблюдением перемирия после арабо-израильской войны. Сегодня насчитывается 72 000 миротворцев в 11 зонах конфликтов.

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Пек напомнил, что российские миротворцы служили вместе с войсками НАТО в Боснии, а также безуспешно выступали в качестве буфера между Арменией и Азербайджаном в отношении территории Нагорного Карабаха.

Кроме того, Африканский союз также направил войска из Южной Африки и африканских государств в региональные конфликты. Для бедных стран добровольная отправка своих солдат в качестве миротворцев под эгидой ООН стала одним из источников дохода.

Обозреватель подчеркнул, что европейские миротворцы в Украине должны поддерживать мир и защищать страну. Тем не менее пока трудно понять, окажутся ли они эффективными.

В ООН перечисляют основные принципы миротворческих сил: беспристрастность, согласие воюющих сторон и неприменение силы, кроме как в целях самообороны. Обозреватель отметил, что эти принципы не всегда соблюдаются.

Например, Израиль уже давно обвиняет Временные силы ООН в Ливане в том, что они игнорируют действия "Хезболлы" на границе стран. Это привело к вводу израильских войск в Ливан.

Отправка европейских миротворцев в Украину может оказаться проблематичной, считает Пек. Он подчеркнул, что страны, которые рассматривают отправку своих войск в Украину, планируют действовать под эгидой Европы, а не НАТО, но они являются членами Альянса или дружественны по отношению к нему. Поэтому Россия будет рассматривать этот контингент как постоянные экспедиционные силы Запада.

По сути, существует две концепции миротворческих сил. Одна из них заключается в том, чтобы выступать в роли наблюдателя за вооруженным конфликтом, а вторая - защищать страну от возможного нападения, объяснил обозреватель.

Тем не менее существует опасность, что сами миротворцы подвергнутся нападению, добавил Пек. Он поделился, что по состоянию на февраль 2025 года погибло около 4423 миротворца ООН. Из них 1134 человека убили в результате "злонамеренных действий".

Россия будет расценивать миротворцев как угрозу

Обозреватель отметил, что любые миротворческие силы в Украине окажутся между двумя странами, вооруженными до зубов артиллерией, танками, ракетами и беспилотниками. Для сдерживания атак им необходимо иметь соответствующую огневую мощь при поддержке авиации.

Пек предупредил, что Россия, вероятнее всего, будет рассматривать иностранный контингент на территории Украины как потенциальную угрозу. По его словам, для борьбы с миротворцами Москве даже не нужно будет использовать военную технику. Россияне могут применять самодельные взрывные устройства, заложенные теневыми пророссийскими группами.

Обозреватель подчеркнул, что есть высокая вероятность того, что миротворцы не смогут сдержать российскую агрессию. Он напомнил, что в 1967 году Чрезвычайные силы ООН, которые были размещены на Синае в качестве буфера между Израилем и Египтом, внезапно ушли в ответ на требования египтян. В итоге Израиль нанес упреждающий удар по Египту в ходе Шестидневной войны.

Пек резюмировал, что миротворцы окажутся эффективными только тогда, когда они будут иметь достаточно ресурсов для того, чтобы подавить возможный военный конфликт. Он считает, что лучшим способом защитить Украину будет договоренность с Россией о том, чтобы прекратить боевые действия.

Отправка миротворцев в Украину - важные новости

Ранее в The Washington Post писали, что Европа может разместить морские и военно-воздушные силы в Украине. В Украину уже скоро может приехать европейская военная группа для решения этого вопроса.

Кроме того, директор Defense Express Сергей Згурец поделился, когда следует ожидать миротворцев в Украине. По его мнению, партнеры будут обсуждать стратегию "стального дикобраза".

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