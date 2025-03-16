Австралия остается открытой к участию в миротворческой миссии в Украине. Такое заявление сделал в соцсети Х премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе после онлайн-встречи в поддержку Украины в рамках "коалиции желающих".
"Австралия открыта к рассмотрению любых просьб о вкладе в будущие миротворческие усилия в поддержку справедливого и длительного мира, которого мы все хотим для Украины", – подчеркнул он.
Однако премьер-министр добавил, что "миротворческие миссии по определению нуждаются в предпосылке мира".
Альбанезе добавил, что Австралия выделила 1,5 миллиарда долларов, чтобы помочь Украине защитить себя от российской агрессии. Он отметил, что Австралия поддерживает Украину и будет оставаться на ее стороне "столько, сколько потребуется".
Отправка миротворцев в Украину
Ряд стран заявили о готовности отправить своих миротворцев в Украину для поддержания мира. В частности, на такой шаг готовы пойти в Дании.
В свою очередь, немецкий оборонный концерн Rheinmetall пообещал поддержку возможной международной миротворческой миссии в Украине. Генеральный директор концерна Армин Паппергер заявил, что Rheinmetall готов предложить свою продукцию для вооружения миротворцев.
В России уже заговорили о недопустимости размещения иностранных войск на территории Украины. Там говорят, что такой шаг будет расценен как прямое вмешательство в "конфликт".
Президент Франции Эммануэль Макрон российские претензии отверг. Он отметил, что Украина – суверенная страна, поэтому, если она попросит союзные страны разместить на ее территории миротворческий контингент, не Россия должна решать, соглашаться им или нет.