Австралия поддерживает Украину и будет оставаться на ее стороне "столько, сколько потребуется", заявил премьер-министр страны.

Австралия остается открытой к участию в миротворческой миссии в Украине. Такое заявление сделал в соцсети Х премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе после онлайн-встречи в поддержку Украины в рамках "коалиции желающих".

"Австралия открыта к рассмотрению любых просьб о вкладе в будущие миротворческие усилия в поддержку справедливого и длительного мира, которого мы все хотим для Украины", – подчеркнул он.

Однако премьер-министр добавил, что "миротворческие миссии по определению нуждаются в предпосылке мира".

Видео дня

Альбанезе добавил, что Австралия выделила 1,5 миллиарда долларов, чтобы помочь Украине защитить себя от российской агрессии. Он отметил, что Австралия поддерживает Украину и будет оставаться на ее стороне "столько, сколько потребуется".

Отправка миротворцев в Украину

Ряд стран заявили о готовности отправить своих миротворцев в Украину для поддержания мира. В частности, на такой шаг готовы пойти в Дании.

В свою очередь, немецкий оборонный концерн Rheinmetall пообещал поддержку возможной международной миротворческой миссии в Украине. Генеральный директор концерна Армин Паппергер заявил, что Rheinmetall готов предложить свою продукцию для вооружения миротворцев.

В России уже заговорили о недопустимости размещения иностранных войск на территории Украины. Там говорят, что такой шаг будет расценен как прямое вмешательство в "конфликт".

Президент Франции Эммануэль Макрон российские претензии отверг. Он отметил, что Украина – суверенная страна, поэтому, если она попросит союзные страны разместить на ее территории миротворческий контингент, не Россия должна решать, соглашаться им или нет.

Вас также могут заинтересовать новости: