Речь идет о Мозырском и Новополоцком заводах.

Александр Лукашенко боится ударов ВСУ по двум своим крупнейшим НПЗ в Беларуси, которые сейчас работают на Россию. Поэтому он всячески будет пытаться пугать наличием у него ОТРК "Искандер". Такое мнение высказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, передает 24 канал.

"Лукашенко боится наших ударов по территории Беларуси, а именно по двум своим НПЗ - Мозырскому и Новополоцкому НПЗ. Это два крупнейших нефтеперерабатывающих белорусских завода, которые сейчас работают на Россию", - заявил он.

Указывается, что сейчас на территории одной из воинских частей Беларуси в Осиповичах строят два новых ангара, похожих на укрытия для "Искандеров". При этом напоминается, что недавно Минск получил от Кремля более десятка ОТРК "Искандер".

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"Сейчас на белорусском бензине, дизеле и авиационном керосине движется по земле и летает в воздухе российская техника. Поэтому Лукашенко правильно боится ударов, в частности, по этим двум НПЗ. Поэтому будет пытаться пугать наличием у себя "Искандеров", - добавил Свитан.

Напомним, в Министерстве обороны Беларуси заявили, что теперь могут самостоятельно использовать поставленные Россией мобильные управляемые ракетные комплексы "Искандер".

Так также заявили, что беларуские военнослужащие прошли соответствующее обучение в РФ.

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