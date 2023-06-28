Предпосылкой для противоминных операций должно быть завершение войны.

Мины, попавшие в акваторию Черного моря во время полномасштабной войны, а также вследствие подрыва оккупантами дамбы Каховской ГЭС, придется обезвреживать годами. Об этом во время брифинга сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"Акватория огромна ... Для проведения этой работы нужны годы", - отметил он.

В первую очередь, по словам Плетенчука, предпосылкой для противоминных операций должно быть завершение войны.

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"Когда эти корабли (противоминные – УНИАН) смогут спокойно работать потому, что работа сапера всегда сложная. Тем более, она сложная на море, потому что, кроме мин, ты должен бороться еще и с морской стихией, которая не всегда является благосклонной к твоим планам", - рассказал спикер.

Он подчеркнул, что специалистам будет очень сложно, потому что россияне используют достаточно устаревшие образцы мин. В частности, якорные мины, произведенные в 70-80 годах прошлого столетия, и, как они будут вести себя – никто не может спрогнозировать.

Также Плетенчук напомнил, что в результате подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС в акваторию Черного моря попали якорные речные плавучие мины, которые в основном выбрасывает на побережье, и противодесантные мины.

По его информации, по состоянию на сейчас только ВМС ВСУ обезвредили более сотни морских мин, которые во время шторма срывало с якоря и выбрасывало на побережье.

"Запрет на посещение пляжей неслучайен - подходить к воде очень опасно. Если даже зайти по колено, есть шанс попасть на якорную речную или противодесантную мину. Последняя имеет металлическую штангу по центру, которая, отклоняясь на 10-15 градусов, приводит к взрыву. Там 10 килограммов взрывчатки – шансов выжить нет", - объясняет Плетенчук.

Он привел пример, как летом 2022 года в населенном пункте Коблево Николаевской области двое мужчин подорвались именно на такой мине, нарушив запрет на посещение пляжей.

"Даже спасать было некого... В Херсоне мы наблюдали, как на левом берегу рыбак наткнулся на якорную речную мину – ничего не осталось даже от лодки. Трогать их ни в коем случае нельзя, как это сделал мужчина в Одесской области. Решив, что это газовый баллон, он принес ее домой. Как она не взорвалась – до сих пор загадка", - добавил спикер.

Минная опасность на морском побережье Украины

После полномасштабного вторжения РФ в Украину, к побережью Черного моря неоднократно приносило морские якорные мины. Бывало, что из-за их детонации разрушались прибрежные здания.

После российского теракта на дамбе Каховской ГЭС, который произошел 6 июня, опасность усилилась, ведь водой вынесло большое количество мин, которыми оккупанты минировали левобережье херсонской области.

Недавно житель Одесской области нашел речную якорную мину. Подумав, что это газовый баллон, он принес ее в свой дом. Мина чудом не разорвалась.

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