С целью предотвращения торговли людьми планируется разработать памятки для женщин, которые пересекают госграницу в связи с военными действиями на территории Украины.

Министерство социальной политики Украины предупреждает об опасности попадания в ситуацию торговли людьми.

Об этом говорится в заметке на странице министерства в Facebook.

Отмечается, что Минсоцполитики совместно с правительственным уполномоченным по вопросам гендерной политики инициировало разработку и распространение памятников для девушек и женщин, которые пересекают государственную границу в связи с военными действиями на территории Украины, с целью предотвращения торговли людьми.

Листовки разработаны при поддержке проекта "сопровождение правительственных реформ в Украине" (SURGe), финансируемого правительством Канады и внедряемого Alinea International.

"Министерство обратилось в Закарпатскую, Львовскую, Черновицкую облгосадминистраций, а также в администрацию Государственной пограничной службы с просьбой распространить памятники в пунктах пропуска через государственную границу и пунктах контроля", - говорится в заметке.

Также министерство обратилось к Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям с просьбой включить в SMS-рассылки информацию о правилах безопасности с целью предотвращения торговли людьми в условиях войны.

Напомним, почти полмиллиона военных пенсионеров с 1 марта повысили пенсии. Для военных пенсионеров с инвалидностью размер повышения в среднем составил 995 гривен.

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