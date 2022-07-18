Очередная встреча Контактной группы по обороне Украины ("Рамштайн-4") состоится 20 июля.

Министр обороны США Ллойд Остин сообщил "хорошие новости" перед встречей Контактной группы по оборонной поддержке Украины (так называемый "Рамштайн-4").

Об этом министр обороны Украины Алексей Резников сообщил в Twitter.

"Я обсудил с нашим большим другом Ллойдом Остином предстоящую встречу в рамках "Рамштайна": мы согласовали повестку дня, поделились информацией о контроле над вооружениями, которое прибывает в Украину и прочее. Также Ллойд Остин имеет некоторые хорошие новости, но детали появятся несколько позже", - написал Резников.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля на авиабазе "Рамштайн" в Германии состоялась встреча министров обороны почти 40 стран, во время которой было начато коллективную группу поддержки Украины, цель которой - удовлетворить оборонные нужды украинской армии.

15 июня состоялась встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн-3"), возглавляемой США. Тогда стало известно, что Германия передаст Украине три реактивные системы залпового огня с управляемыми снарядами. Словакия выделит Украине вертолеты серии "Ми", а Канада, Польша и Нидерланды – артиллерию. Также США сообщили о передаче реактивных систем залпового огня HIMARS.

Следующая встреча Контактной группы по обороне Украины "Рамштайн-4" состоится 20 июля.

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