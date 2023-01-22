Визит может состояться в течение следующих четырех недель.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что в ближайшее время может отправиться с визитом в Украину.

В ответ на вопрос о том, куда он поедет с визитом в первую очередь, в ходе интервью изданию Bild am Sonntag Писториус сообщил, что это еще не определено окончательно".

"Но что несомненно, так это то, что я скоро поеду в Украину. Вероятно, даже в течение следующих четырех недель", – отметил он.

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Писториус также упомянул о встрече с украинским министром обороны Алексеем Резниковым на заседании в формате "Рамштайн". Министр обороны Германии подчеркнул, что Резников – "очень внимательный, открытый человек, который точно знает, чего хочет".

Борис Писториус: что известно о немецком министре

В середине января 2023 года 62-летний Борис Писториус был назначен новым министром обороны Германии. Он является опытным политиком и однопартийцем канцлера Олафа Шольца из Социал-демократической партии.

Именно он является одним из тех, кто будет принимать решение относительно передачи Украине танков Leopard 2. Ранее Писториус отметил, что его страна готова быстро двигаться в вопросе танков Leopard 2, если будет договоренность с союзниками.

Он также участвовал в восьмом заседании в формате "Рамштайн", где обсуждалась передача военной помощи Украине. Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил об откровенном разговоре относительно танков Leopard 2 с Писториусом.

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