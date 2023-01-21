Министр обороны Украины прогнозирует, что "продолжение будет".

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил об откровенном разговоре относительно танков Leopard 2 с министром обороны Германии Борисом Писториусом.

Об этом Резников отметил в своем Twitter после заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн-8").

"Поздравил Бориса Писториуса с назначением на новую должность. Мы откровенно поговорили о Leopard 2. Продолжение будет. Я также поблагодарил правительство Германии и немецкий народ за военную помощь Украине и гостеприимство на Ramstein-8", - написал Резников вечером.

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Кристин Ламбрехт, занимавшая пост министра обороны Германии с декабря 2021 года, подала в отставку 16 января. Новым министром обороны Германии назначен однопартиец канцлера Олафа Шольца из Социал-демократической партии Борис Писториус.

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявил после заседания "Рамштайн-8", что решения о предоставлении Украине немецких основных боевых танков Leopard нет, как и американских танков M1 Abrams. В США раскритиковали нерешительность Германии относительно танков Leopard для Украины.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинские танкисты начнут обучение на немецких танках Leopard 2, хоть объявлений об их предоставлении еще не было.