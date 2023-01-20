Новый министр обороны говорит, что существуют веские причины как "за" так и "против".

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что его страна готова быстро двигаться в вопросе танков Leopard 2, если будет договоренность с союзниками.

Об этом сообщает британский телеканал Sky News. Писториус сказал, что "неверно" говорить, что Германия блокирует поставки танков Leopard, и что существуют веские причины как для отправки в Украину, так и против этого.

Германия обладает экспортной лицензией на основные боевые танки Leopard 2, а это значит, что другим странам надо получить разрешение для отправки танков Leopard в Украину.

Видео дня

Отдельно Писториус сказал, что Германия не остановится, не откажется от поддержки Украины. По его словам, первый приоритет - это системы противовоздушной обороны.

Танки Leopard от Германии

Как сообщал УНИАН, Украина ожидает, что Германия примет решение о передаче Украине танков Lеopard 2 и позволит другим странам, которые имеют на вооружении немецкие танки, предоставить их Украине.

Ранее канцлер Олаф Шольц говорил, что Германия "не пойдет на это одна".

Польский президент Анджей Дуда во время визита во Львов пообещал передать ВСУ роту танков Leopard. Поставку этих танков должны были одобрить власти Германии.

Вчера стало известно, что Польша планирует передать танки, даже если не получит разрешения от Германии. Однако сегодня спикер немецкого правительства заявил, что они не возражают против поставок.

Вас также могут заинтересовать новости: