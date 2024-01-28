По мнению Линднера, его страна вносит свой вклад и, если потребуется, "мобилизуется еще больше".

Министр финансов Германии, лидер Свободной демократической партии Кристиан Линднер заявил, что партнеры слишком мало делают для Украины. Поддержку надо усиливать.

Как сообщает ntv, во время выступления на европейской партийной конференции либералов в Берлине немецкий министр заявил, что его страна вносит свой вклад и, если потребуется, "мобилизуется еще больше".

Линднер добавил, что для Германии неприемлемо делать еще больше, "чтобы другие могли продолжать делать слишком мало".

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Министр подчеркнул, что Европа - это сообщество ценностей, "и это также должно проявить себя в это время". Он также подчеркнул, что Германия уже предоставляет половину европейской помощи Украине.

"Мы не отступим от наших обязательств", – подчеркнул Линднер.

Как Германия помогает Украине

Как недавно сообщал УНИАН, Германия планирует в 2024 году обучить не менее 10 тысяч солдат ВСУ. Министр обороны ФРГ обещает Украине дополнительные поставки артиллерии и артиллерийских боеприпасов и более 80 танков Leopard 1. Также Писториус обещает Украине поставки бронетранспортеров, инженерных танков, включая мостоукладчики, 450 защищенных машин, систем разминирования, беспилотников, радаров и систем разведки.

Германия ведет переговоры об обменном соглашении, согласно которому она будет поставлять Великобритании и Франции крылатые ракеты большой дальности, чтобы они могли вооружить Украину своими версиями оружия.

Кроме того, Украина и Германия близки к согласованию гарантий безопасности.

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