Бывший премьер-министр Британии рассказал, как пытался отговорить российского правителя от вторжения в Украину.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пытался отговорить российского правителя от вторжения в Украину, но тот боялся, что ракеты НАТО полетят на Москву. Об этом политик рассказал в готовящихся мемуарах "Unleashed", которые будут издавать частями, сообщает The Times.

По словам Джонсона, никто не планировал предоставлять Украине натовские ракеты, впрочем, Путин не верил этому и считал, что "вряд ли понадобится много времени", чтобы ракета, запущенная из Украины, поразила российскую столицу:

"В какой-то момент он сделал что-то вроде жутковато-шутливого замечания относительно риска просчета - непреднамеренного обмена ядерным оружием между Россией и НАТО: "Я не хотел бы причинить тебе боль, Борис", - сказал он (это замечание Кремль позже опроверг. Никогда не верь чему-либо, что говорит Москва, пока это не будет официально опровергнуто)".

Борис Джонсон и война в Украине

В сентябре бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал три шага для победы Украины. Он считает, что Запад должен понять, что с Путиным нельзя достичь никакого компромисса.

Вторым шагом, по мнению Джонсона, должно было бы стать разрешение Запада, и в первую очередь США, на удары дальнобойным оружием по территории РФ, а также подготовка пакета кредитов в масштабах ленд-лиза на сумму полтриллиона или даже триллион долларов.

В-третьих, считает политик, Украина должна стать членом НАТО еще до окончания войны.

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