Также экс-премьер Великобритании призвал Запад предоставить Украине разрешение на удары из своего дальнобойного оружия по территории РФ.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал западные страны перестать бояться "красных линий" Кремля и назвал три шага, которые позволят Украине победить.

Джонсон отметил, что на каждом этапе войны Запад отказывал Украине в вооружении, таком как танки, самолеты или ракеты с одним аргументом - страхом эскалации. Но, годы войны показали, что никаких "красных линий" у Кремля нет, написал политик в колонке для The Spectator.

"Путинский шум и бряцание саблями оказались чушью, потому что на самом деле именно он боится эскалации. Если вы действительно обеспокоены "эскалацией", то представьте себе, что произойдет, если Украина проиграет эту войну - ведь именно тогда на самом деле начнется эскалация. Украина не проиграет, но если бы проиграла, мы бы имели риск эскалации по всей периферии бывшей советской империи, включая границу с Польшей. Всюду, где Путин считал бы, что агрессия принесет плоды", - высказал мнение Джонсон.

Он также подчеркнул, что поражение Украины - означало бы катастрофический проигрыш НАТО и призвал не допустить этого.

"Нам нужно стать серьезными и вернуться к реальности, и первый шаг к здравому смыслу - это понять, что с Путиным нельзя достичь никакого компромисса. Мы должны отказаться от любой идеи, что украинцы пойдут на сделку. Существует только одна альтернатива, и она является морально правильной. Это реализация триединого плана победы Украины, подобного тому, который, я верю, президент Владимир Зеленский изложит в США в ближайшие несколько дней", - написал Джонсон.

Вторым шагом, по мнению Джонсона, должно было бы стать разрешение Запада, и в первую очередь США, на удары дальнобойным оружием по территории РФ, а также подготовка пакета кредитов в масштабах ленд-лиза на сумму полтриллиона или даже триллион долларов.

"В-третьих, и это самое важное, нам нужно положить конец неопределенности, которая преследует Украину со времен окончания холодной войны, и дать окончательное институциональное выражение судьбе, которую выбрал украинский народ. Мы должны принять Украину в НАТО сейчас, и я имею в виду сейчас", - добавил Джонсон.

По его словам, Украину должны принять в НАТО еще до окончания войны, поскольку в ст. 6 говорится о том, что страны могут быть членами Альянса даже в том случае, если гарантии безопасности не распространяются на все их международно признанные территории.

"Мы должны сделать это в ближайшие несколько месяцев, потому что это самый большой шаг, который мы можем сделать, чтобы положить конец этой ужасной войне. Приняв Украину в НАТО, мы пошлем важный сигнал Кремлю, который россияне должны услышать", - пояснил Джонсон.

Вступление Украины в НАТО

В июле издание The Hill сообщало, что Украина должна получить приглашение в НАТО на юбилейном саммите, но тогда этого не произошло.

А недавно издание Le Monde писало, что украинский президент Владимир Зеленский надеется получить от своего американского коллеги Джо Байдена приглашение для Украины на вступление в НАТО до того, как он покинет Белый дом. По данным издания, это условие является одним из пунктов "плана победы" Зеленского.

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