Руководство "единороссов" массово проигнорировало встречу в штабе партии во время выборов Госдуму.

Ряд видных деятелей партии президента РФ Владимира Путина "Единая Россия" не явились в общественный штаб политсилы после голосования на выборах в Госдуму.

Об этом сообщают российские СМИ.

В частности, болезнью объяснил свое отсутствие экс-президент РФ и председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

"Он приболел, у него сильный кашель, он не смог сегодня быть вместе с нами", — заявил в штабе секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак, не став уточнять, что именно стало причиной недомогания политика.

Читайте такжеПутин на самоизоляции: в Кремле сделали новое заявление о его состоянииТакже по неизвестной причине в штаб не пришли министры обороны и иностранных дел Сергей Шойгу и Сергей Лавров. Иронии этому добавляет тот факт, что именно они возглавляли партийный список.

Как уже сообщал УНИАН, российский президент Владимир Путин находится на самоизоляции с 14 сентября. На карантин он ушел после общения с сотрудником своей администрации, заболевшим коронавирусом.

Путин признался, что в его окружении COVID-19 обнаружили у "нескольких десятков человек". При этом в Кремле уверяют, что глава государства абсолютно здоров.

Автор: Станислав Кожемякин