ЦАХАЛу предстоит провести масштабную военную операцию в плотной городской застройке, где держат заложников.

По сообщениям ХАМАСа, на территории Сектора Газа боевики удерживают около 130 израильских заложников. В Армии обороны Израиля говорят, что это обстоятельство "меняет правила игры" при проведении наземной операции в Газе, которую сейчас планирует ЦАХАЛ.

"Если бы это было просто нападение, вы могли бы назвать это военными действиями. Но то, что они сделали с заложниками, зная, что наша ценность человеческой жизни отличается от того, как они ее видят, – это то, что привело нас к точке невозврата. Поэтому мы должны делать то, что мы должны делать", – сказал бывший глава Оперативного управления в ЦАХАЛа генерал-майор Израиль Зев в комментарии журналистам.

По его словам, сам факт наличия заложников в руках ХАМАСа не удержит ЦАХАЛ от проведения военной операции в Газе.

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"Это, конечно, проблема, но нам придется делать и то, и другое: с одной стороны, справиться с заложниками и сделать максимум для их спасения и освобождения. С другой стороны, это не вариант отпустить ХАМАС на свободу. Израиль должен сделать все, чтобы полностью уничтожить ХАМАС. Мы видели, кто они - берут в заложники детей, стариков - так как же мы можем достичь мира?" - говорит генерал.

Нападение ХАМАСа на Израиль - последние новости

Как писал УНИАН, группировка ХАМАС на протяжении нескольких лет велв тщательно спланированную кампанию по введению в заблуждение израильской разведки, чтобы теперь совершить внезапное нападение. Как сообщил источник Reuters, близкий к ХАМАС, террористы заставили Израиль думать, что они не желают вооруженного конфликта и что их можно успокоить экономическими стимулами для поддержания относительного спокойствия.

Между тем The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных членов ХАМАСа и Хезболлы утверждает, что непосредственный план нападения на Израиль был составлен за несколько недель до этого при содействии иранских спецслужб. Тегеран дал "зеленый свет" нападению на встречи в Бейруте в прошлый понедельник.

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