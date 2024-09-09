В частности, в НАТО осуждают нарушение Россией воздушного пространства Румынии.

Российские дроны нарушили воздушное пространство двух стран-членов НАТО, а именно Латвии и Румынии. После чего обе страны направили первоначальные отчеты об инциденте своим союзникам по НАТО, а также было начато более детальное расследование, пишет The Telegraph.

Известно, что один из беспилотников залетел в Румынию в воскресенье во время ночной атаки на Украину, а другой упал на востоке Латвии. В Бухаресте решили отправить истребители F-16 для мониторинга неба и разослать текстовые сообщения жителям двух восточных регионов.

"Эта ситуация является подтверждением того, что нам необходимо продолжать начатую работу по укреплению восточной границы Латвии, в том числе развивать возможности противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы, чтобы ограничить деятельность БПЛА [беспилотных летательных аппаратов] различного назначения", - отметила министр обороны Латвии Андреа Спрудс. Видео дня

В то же время на такой инцидент отреагировал и президент страны Эдгар Ринкевичс:

"Мы находимся в тесном контакте с нашими союзниками. Количество таких инцидентов растет на восточном фланге НАТО, и мы должны реагировать на них коллективно".

В свою очередь заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане заявил, что ни один из случаев не был признан достаточно значительным, чтобы вызвать какую-либо коллективную реакцию НАТО, среди которой положение о взаимной обороне, предусмотренное статьей 5 Устава, которая означает, что нападение на одного члена Альянса является нападением на всех.

"НАТО осуждает ночное вторжение России в воздушное пространство Румынии. Хотя у нас нет информации об умышленном нападении РФ на членов Альянса, эти действия являются безответственными и потенциально опасными", - подчеркнул он.

Падение беспилотников на территории НАТО - что известно

Как писал УНИАН, в Румынии ищут обломки российского "шахеда" на своей территории. В частности Минобороны страны зафиксировало траекторию "шахеда", входившего в румынское воздушное пространство, и ищет возможные фрагменты беспилотника.

Также сообщалось, что в Латвии тоже упал российский беспилотник. Обломки были обнаружены в субботу в Резекненском районе.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал западных союзников сбивать российские дроны и ракеты над Украиной. По его словам, нарушение дронами РФ воздушного пространства Румынии и Латвии является напоминанием, что агрессивные действия России выходят за пределы Украины.

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