В Белом доме опасаются распространения конфликта на Западный берег реки Иордан, пишут СМИ.

На фоне опасений по поводу расширения конфликта на Среднем Востоке госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с Махмудом Аббасом, главой Палестинской администрации и лидером движения ФАТХ, противостоящего палестинской группировке ХАМАС.

"Была возможность встретиться с президентом Палестинской автономии Аббасом, чтобы обсудить ужасные террористические нападения ХАМАС на Израиль. Я подробно описал усилия США по координации с партнерами, чтобы предотвратить расширение конфликта", – написал Блинкен в X (Twitter).

Встреча, прошедшая в столице Иордании Аммане, состоялась после короткого визита Блинкета в Израиль, и стала первой встречей представителя США с представителем Палестинской автономии после обострения конфликта на израильской границе.

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Как пишет Sky News со ссылкой на источники, официальные лица Белого дома опасаются распространения конфликта на Западный берег реки Иордан, где базируется поддерживаемая западными странами Палестинская администрация (ПА). 87-летний Аббас был лидером палестинских властей в течение последних 18 лет. Его первоначальный четырехлетний срок был продлен из-за невозможности проведения выборов на палестинской территории.

Источники издания отмечают, что Аббас глубоко разочарован Америкой и Западом из-за ненадлежащего внимания к палестинским вопросам. Кроме этого, появлялись сообщения о том, что Аббас в скором времени может посетить Москву для встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. Источники издания в Палестине не исключают возможность такой встречи.

Война в Израиле - что надо знать

В субботу, 7 октября, палестинская группировка ХАМАС, контролирующая Сектор Газа – одну из частей частично признанной Палестинской автономии, нанесла массированные удары по Израилю. Боевики вторглись в южные регионы страны. Власти страны объявили, что началась война. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о цели полностью ликвидировать ХАМАС.

К 9 октября главный ЦАХАЛ заявила о восстановление контроля над городами на границе, в которые вторглись боевики. Израиль принял решение начать полную блокаду Газы и удвоил удары по региону.

После шести дней воздушной бомбардировки в ответ на атаку ХАМАС, в пятницу, 13 октября, ЦАХАЛ уведомила ООН о необходимости эвакуации всего палестинского населения в следующие 24 часа, поскольку Израиль может быть готов начать наземное вторжение в Сектор Газа. В то же время ХАМАС препятствует эвакуации населения.

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