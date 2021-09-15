Посла США пригласили в МИД.

Министерство иностранных дел Таджикистана вызвало Чрезвычайного и Полномочного Посла США в Республике Таджикистан Джона Марка Поммершайма. Все из-за слов Джо Байдена.

Об этом сообщается на сайте МИД Таджикистана.

"Послу США была передана нота протеста в связи с высказываниями Президента Соединенных Штатов Америки господина Джо Байдена во время его посещения пожарного участка в Пенсильвании", - говорится в сообщении.

В ноте указано, что такие высказывания "не соответствуют духу дружественных отношений и партнерства".

Читайте такжеВ Израиле от коронавируса скончался лидер движения антивакцинаторовРечь идет о словах Байдена об эвакуации людей из аэропорта Кабула. Он сказал, что в Таджикистане также были бы желающие покинуть страну.

"Например, если бы мы были в Таджикистане, прибыли бы на C-130 и сказали: "Мы собираемся позволить всем, кто проявляет к нам симпатию, сесть в самолет", были бы люди, которое висели бы на шасси", - сказал Байден.

Захват Афганистана талибами

15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана.

Между 1996 и 2001 годами талибы практиковали версию шариата, которая включала забивание женщин камнями за супружескую измену, ампутацию конечностей за кражу и запрет девушкам посещать школу после 12 лет. В этот раз они сказали, что права женщин будут соблюдать, в том числе они смогут остаться в правительстве.

Вскоре стало известно, что боевики посреди улицы застрелили женщину за нарушение законов ислама. Уже 25 августа женщинам запретили работать и обязали их оставаться дома.

1 сентября появилась информация о том, что талибы передумали и запретили женщинам занимать посты министров. А в школах и университетах стали делить классы на женскую и мужскую половины.

Автор: Людмила Жерновская