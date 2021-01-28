Он также прокомментировал расследование Навального о дворце Путина.

Александр Лукашенко прокомментировал протесты в России и высказался о российском оппозиционере Алексее Навальном.

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Слова Лукашенко на совещании по вопросам совершенствования законодательства приводит "БЕЛТА".

В частности, он связал протесты в РФ с протестами против себя в Беларуси. За ними якобы стоят иностранные силы.

«Я не единожды говорил, что Беларусь им нужна как трамплин для атаки на Российскую Федерацию. Мы приводили множество фактов", - сказал Лукашенко.

В этом контексте он упомянул расследования Навального о коррупции в РФ.

"Вот эти все расследования беглого тоже, но принятого обратно в Россию немецкого протестуна - это только начало", - высказался Лукашенко.

Прокомментировал он и фильм Навального о дворце Путина.

"Выпустили в Германию (захотел там лечиться), и в это время, будучи в бессознательном состоянии, склепал двухчасовой фильм. Что, люди этого не понимают? Притом я по содержанию ничего не говорю и говорить не собираюсь. Я не исследовал никаких фактов. Я просто говорю: для того чтобы вести эту борьбу, надо самому быть вне подозрений", - заключил Лукашенко.

Протесты в России из-за ареста Навального

Навальный 17 января вернулся в Москву из Германии, где он проходил лечение после отравления летом 2020 года.

Его самолет должен был приземлиться в аэропорту "Внуково", но был перенаправлен в "Шереметьево". Сразу же на пограничном контроле в аэропорту его задержали сотрудники полиции.

В управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве заявили, что Навального задержали за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление.

18 января суд арестовал оппозиционера до 15 февраля.

Навальный призвал сторонников не бояться и выходить на улицы.

23 января в РФ проходили акции в поддержку Навального. Силовики задержали более трех тысяч человек по всей России. Это рекордное число задержанных на митингах за всю историю современной РФ.

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Автор: Дмитрий Захаров