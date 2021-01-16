Собеседники на записях серьезно озабочены переходом "цветной революции" на Россию и развал соседа.

В сети появились тайные записи силовиков Беларуси, которые обсуждали возможность создания лагеря для граждан, вышедших на митинги против инаугурации Александра Лукашенко.

Об этом сообщает белорусское издание TUT.BY.

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На запись, в частности, попал голос ныне заместителя министра внутренних дел и командующего внутренними войсками Николая Карпенкова.

"Создается база данных. В этой базе данных, кто попал во второй раз, тот должен там остаться. Сказано разработать, сделать лагерь, ну не для военнопленных, не для интернированных даже, а лагерь для особо острокопытных, такой для отселения. И поставить колючую проволоку, получается, по периметру. Два помещения сделать: топка – этаж, кормили – этаж, чтобы работали. Но там их держать, пока все не успокоится", – говорится на записях.

Силовики добавили, что "прикрыты главой государства со всех сторон в плане применения оружия". В крайних ситуациях предлагали "рубануть" непокорных.

Собеседники на записях серьезно озабочены переходом "цветной революции" на Россию и развал соседа.

"...и тогда, говорит, мало что от этой Беларуси останется: поделят между Литвой, между Украиной и Польшей", – утверждает один из правоохранителей.

Выборы и протесты в Беларуси: что происходит

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси расшатывают извне, в частности из Польши, Литвы, Украины и США.

В Евросоюзе не признали результатов выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применения насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

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Автор: УНИАН