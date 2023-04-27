Журналисты отметили, что каждый член семьи так ил иначе связан с бизнесом Пригожина.

Ближайшие родственники главаря частной военной кампании "Вагнер" Евгения Пригожина спокойно путешествовали по Европе. Все они связаны с бизнесом "повара Путина".

По информации издания Financial Times, его младшая дочь Вероника за четыре дня до полномасштабного вторжения РФ в Украину принимала участие в конных соревнованиях в Испании. С 2014 года дочери Пригожина Вероника и Полина участвовали в сотнях соревнований, в том числе в Германии, Франции, Португалии, Италии, Бельгии и Испании.

При этом после введения санкций в отношении главаря ЧВК и его семьи в 2019 году, почти всех лошадей перерегистрировали на других людей, а его дочери продолжили выступать в странах Европы.

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Кроме того, старшая дочь Пригожина владела долей компании "Лахта Плаза", которая позже перешла к сыну Пригожина Павлу. 18-летняя Вероника в конце 2022 года стала владелицей компании "Ред Старс", которая владеет одноименным отелем в Санкт-Петербурге. Именно в отношении нее еще не вводили санкции.

"Оглядываясь назад, мы должны были обратить внимание на этих людей гораздо раньше, чем мы это сделали. Мы должны были выявить членов семьи и аффилированных лиц, которые неизбежно начали способствовать уклонению от санкций", - заявил эксперт по санкциям Королевского объединенного института оборонных исследований Том Китинг.

При этом указано, что санкции США, которые ввели в 2022 году, оказались менее эффективными, чем предполагалось. Это связано с особенностью сети компаний Пригожина. Компании взаимодействуют с разной степенью близости к группе "Конкорд".

Отмечается, что с 2008 по 2017 года мать "повара Путина" Виолетта Пригожина, которая также попала под санкции ЕС, владела "Конкорд Менеджмент и Консалтинг". В марте 2023 года она доказала, что последние пять лет она не имела прямого отношения к этому бизнесу.

Кроме того, Виолетта Пригожина является основательницей художественной галереи "Краски жизни", которая имеет деловые связи с компаниями ее сына. Также ее с бизнесом Пригожина связывает и муж Самуил Жаркой, который был топ-менеджером "Конкорд менеджмент и консалтинг" и "Конкорд кейтеринг".

Санкции против Евгения Пригожина - что известно

Евгений Пригожин стал фигурантом в деле о вмешательстве России в выборы в США. Его обвиняют в организации так называемой "фабрики троллей", которые работала на Дональда Трампа. В 2019 году Минфин США ввел ограничения на яхты и несколько частных самолетов Пригожина.

15 октября 2020 года Европейский Союз ввел санкции против российского бизнесмена Пригожина. Решение приняли вместе с санкциями против шести граждан России, причастных к отравлению оппозиционера Алексея Навального.

26 января 2023 года США продолжили затягивать санкционную удавку на шее главаря ЧВК "Вагнер" и ввели санкции против самой кампании и ряда российских чиновников, связанных с ЧВК.

13 апреля 2023 года ЕС ввел санкции в отношении двух организаций Пригожина - частной военной кампании и медиакомпании РИА ФАН.

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