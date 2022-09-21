Министр обороны страны добавил, что ответом на решение Путина станет еще более мощный поток вооружения в поддержку Украины.

В связи с объявлением в России частичной мобилизации Литва переведет свои силы быстрого реагирования в режим повышенной готовности.

Об этом в Twitter сообщил министр обороны страны Арвидас Анушаускас.

"Поскольку российская мобилизация будет проходить и у наших границ - в Калининградской области, литовские силы быстрого реагирования переводятся на режим повышенной готовности, чтобы предотвратить любые провокации со стороны РФ", - пояснил он.

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Анушаускас добавил, что ответом на решение Путина станет еще более мощный поток вооружения в поддержку Украины, которая защищается от геноцида.

Напомним, у Литвы вместе с Польшей общая граница с Калининградской областью РФ.

Как сообщал УНИАН, сегодня Путин подписал указ о частичной мобилизации в РФ. По его словам, призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые находятся в запасе и, прежде всего, те, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил РФ, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

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