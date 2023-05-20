"Большая семерка" выступает против поведения России, которая использует энергетическую и другие экономические зависимости как оружие.

Лидеры стран G7 приняли план противодействия таким рискам, как российское "вооружение энергетики". Об этом говорится в совместном заявлении, обнародованном в субботу, 20 мая, пишет CNN.

"Мы будем работать вместе, чтобы гарантировать, что попытки использовать экономическую зависимость как оружие, заставляя членов G7 и наших партнеров, в том числе малые экономики, выполнять требования и подчиняться им, потерпят неудачу и столкнутся с последствиями", - говорится в заявлении.

"Большая семерка" выступает против поведения России, которая использует энергетическую и другие экономические зависимости как оружие.

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CNN отмечает, что Россию уже давно обвиняют в использовании энергетики в качестве "оружия", манипулировании ценами и поставками как средства получения политического влияния.

Европа, в частности, пыталась отказаться от российской энергии с начала войны в Украине.

Российский шантаж

Как сообщал УНИАН, Россия неоднократно прибегала к энергетическому шантажу, ограничивая поставки газа или других товаров, если не будут выполнены ее требования. В частности, под надуманными предлогами Россия остановила поставки газа по газопроводу "Северный поток-1". Многим европейским странам, в частности Чехии, Литве и Молдове, удалось полностью или частично отказаться от российского газа.

Также страна-террорист под руководством военного преступника Владимира Путина шантажирует мир поставками продовольствия из Украины, что влияет на обеспечение едой людей в прежде всего бедных государствах.

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