В резолюции сообщается, что власти на всех уровнях управления в Евросоюзе должны защищать и поощрять равенство и основные права граждан, включая представителей ЛГБТ.

В ответ на дискриминацию прав ЛГБТ+ в Польше и Венгрии Европарламент принял резолюцию, которой объявил Европейский Союз «зоной свободы ЛГБТ+».

Об этом сообщила пресс-служба Европарламента, пишет BBC News.

Так, инициативу поддержали 492 депутата, 141 парламентарий выступил против, а 46 - воздержались.

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"ЛГБТ-люди в ЕС должны пользоваться свободой жить и публично демонстрировать свою сексуальную ориентацию и гендерную идентичность, не опасаясь нетерпимости, дискриминации или преследований", - подчеркнули в резолюции.

В Европарламенте решили принять такое решение по случаю второй годовщины того, как в Польше один из регионов впервые объявил себя «зоной, свободной от ЛГБТ+». Депутаты отмечают, что такие «зоны» являются частью значительно большей дискриминации сексменьшинств в Польше. Парламентарии отмечают, что эта дискриминация происходит не только со стороны обычных людей, но и государственной власти, выборных должностных лиц, в частности, президента.

Европарламент выразил сожаление по поводу арестов активистов за права ЛГБТ+, а также относительно нападений во время маршей за права сексменьшинств.

В Европарламенте отметили, что Еврокомиссия должна применить и другие инструменты влияния в отношении городов, которые признали себя «зоной, свободной от ЛГБТ+», кроме как лишать финансирования в рамках программы сотрудничества городов-побратимов.

Ситуация с правами ЛГБТ в Польше

С марта 2019 года более 100 польских регионов, округов и муниципалитетов приняли постановления, которыми провозгласили себя свободными от "идеологии" ЛГБТ+.

Согласно этому постановлению, местные органы власти должны воздерживаться от поощрения терпимости к ЛГБТ+ и отказываться от финансовой помощи от организаций, выступающих за недискриминацию и равенство.

Кроме того, действующий президент Польши Анджей Дуда строил свою предвыборную кампанию вокруг «традиционных ценностей». Он, среди прочего, называл ЛГБТ «идеологией, хуже коммунизм».

Дискриминация прав сексменьшинств в Венгрии

В резолюции Европарламента осуждается дискриминация прав сексменьшинств в Венгрии. В частности, упоминается о том, как в ноябре 2020 года венгерский город Надьката принял постановление, запрещающее «распространение и продвижение ЛГБТ+-пропаганды». Также европарламентарии напомнили, как венгерский парламент принял поправки к Конституции, которые еще больше ограничили права ЛГБТ+ в стране.

Напомним, в декабре 2020 года венгерский парламент принял поправки, которыми фактически признается неконституционным существование однополых пар с детьми.

В пояснительной записке к законопроекту указывалось, что из-за "западной идеологии" необходимо защитить детей от "психического или биологического вмешательства". Для этого предлагается воспитывать детей согласно "конституционной идентичности и христианской культуре" Венгрии.

В частности, одна из поправок к Конституции определяет, что семья может состоять только из матери-женщины и отца-мужчины. Другая - защищает право ребенка на самоопределение согласно своему полу при рождении, то есть фактически делает невозможным юридическую смену пола - в чем нуждаются, в частности, трансперсоны.

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Автор: Виктория Гордиенко