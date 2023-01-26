Точное количество снарядов не названо, но в компании заверили, что смогут удовлетворить потребности.

Украина получит большое количество боеприпасов для танков Leopard от компании Rheinmetal. Военно-промышленный производитель готов увеличить свои производственные мощности.

"Rheinmetall готов и, в качестве меры предосторожности, значительно увеличил свои мощности по производству боеприпасов - особенно в секторе крупных калибров", - сообщает Tagesschau.

В компании заверили, что способны удовлетворить потребности стран, входящих в "танковую коалицию".

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"Мы инвестировали в это значительные средства и продолжим это делать, строя новые производственные мощности и нанимая дополнительный персонал. Мы делаем все возможное, чтобы поддержать Украину, НАТО и немецкое правительство, в том числе боеприпасами, в которых они нуждаются" – подытожили в Rheinmetal.

Танки для Украины - что известно

24 января канцлер Германии Олаф Шольц после долгих уговоров утвердил поставку Украине танков Leopard и разрешил их реэкспорт. Ожидается, что отправка первой партии танков призойдет не менее чем за три месяца. Пока что известно о передаче на нужды ВСУ около 100 Leopard.

Глава Постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев заявил, что по всей Европе имеется более 1000 таких боевых машин и каждая страна может без вреда для себя отдать 10-15% запасов.

25 января в СМИ появилась информация о том, что после передачи Украине первых Leopard союзники могут заняться другими модификациями этих танков, чтобы и дальше помогать Вооруженным силам Украины.

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