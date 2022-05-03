Драги отметил, что Лавров - "представитель государства, где нет свободы слова".

Премьер-министр Италии Марио Драги раскритиковал программу итальянского телеканала Rete4, во время которой министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал "самыми ярыми антисемитами" евреев и сравнил президента Украины Владимира Зеленского с немецким диктатором Адольфом Гитлером.

Как пишет DW, программа была заявлена ​​как интервью с главой российского МИДа, а стала "сеансом политической агитации", сказал итальянский премьер.

Он отметил, что, в отличие от России, в Италии есть свобода слова, но "следует задуматься над тем, насколько приемлемо приглашать кого-либо на интервью и не реагировать на высказывания этого человека".

"Это не было журналистским достижением. От этого возникают очень странные ощущения", – сказал Драги.

"То, что сказал Лавров, отвратительно… Министр Лавров - представитель государства, где нет свободы слова. В Италии есть свобода выражать свое мнение, даже если оно явно ложно и ошибочно. То, что сказал Лавров - ошибочно. А что касается части о Гитлере, то это просто омерзительно", - цитируют Драги итальянские СМИ.

Другие итальянские политики также подвергли резкой критике программу. К примеру, бывший премьер-министр страны, глава итальянских социал-демократов Энрико Летта назвал ее "провалом".

Впрочем, медиаконцерн Mediaset, владеющий Rete4, встал на защиту программы и решения пригласить Лаврова на беседу.

"Он второй номер в РФ. Интервью с главой российского МИДа - документ современной истории", - сказал генеральный директор концерна Мауро Крипа.

Антисемитское заявление Лаврова

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что у Адольфа Гитлера была "еврейская кровь", а самые ярые антисемиты, как правило, евреи. Израиль возмущен такими заявлениями.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что слова Лаврова оскорбительны и для президента Владимира Зеленского, и для Израиля и всего еврейского народа.

В правительстве Германии назвали комментарии Лаврова по поводу евреев "абсурдной пропагандой".

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