Украина заявила о солидарности с еврейским народом и призвала правительства всех государств мира оказать решительный ответ РФ.

Министерство иностранных дел Украины отметило абсолютной неприемлемости антисемитских выпадов министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в сторону президента Украины и евреев.

В обнародованном на Facebook в официальном заявлении МИД Украины отмечается, что глава МИД РФ фактически поставил под сомнение существование не только украинской нации, но и Холокоста.

В украинском МИД убеждены, что Лавров сознательно оскорбил память миллионов евреев, погибших от рук нацистов во время Второй мировой войны.

"Глубоко укоренившийся антисемитизм русских элит демонстрирует всему миру, что путинская Россия целенаправленно лелеет "превосходство" русских и ненависть к другим народам. Вместе мы должны остановить Россию сейчас, пока ее агрессивная политика не привела к еще более катастрофическим последствиям", - подчеркнул министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Как отмечается, правительство Израиля уже назвало заявления Лаврова "ужасной исторической ошибкой".

"Выражаем солидарность с еврейским народом. Призываем правительства всех стран мира оказать решительный ответ РФ: еще больше ее изолировать, наложить эмбарго на российскую нефть и газ, которые лишат российскую военную машину финансовых ресурсов, увеличить военную, финансовую и гуманитарную помощь для Украины, чей народ сейчас героически противостоит российскому злу", - говорится в заявлении.

В документе отмечается, что Россия уже слишком глубоко погрязла в своих бессмыслицах, оправдывая варварскую агрессию против Украины.

Скандальное заявление Лаврова о Гитлере и евреях: с чего все началось

Как сообщал УНИАН, во время интервью телекомпании Mediaset Лавров назвал евреев "крупнейшими антисемитами" и заявил, что "у Гитлера была еврейская кровь".

"Он (Зеленский) выдвигает аргумент: какая может быть нацификация, если он - еврей. Могу ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые отъявленные антисемиты, как правило, евреи. В семье не без урода, как у нас говорят", - сказал Лавров.

В ответ на такое заявление в ОП заявили, что пытаясь переписать историю, Москва ищет аргументы для оправдания массовых убийств украинцев.