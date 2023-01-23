Так же посол Латвийской Республики в России покидает ее до 24 февраля

Латвия требует, чтобы российский посол покинул страну до 24 февраля. Решение принято в знак солидарности с Литвой и Эстонией.

"Посол России должен покинуть Латвию до 24 февраля 2023 года. Так же посол Латвийской Республики в России покидает Россию до 24 февраля", - заявили в Министерстве иностранных дел Латвии.

Сегодня послу России сообщили о решении латвийской стороны снизить уровень своего дипломатического представительства в России до уровня временного поверенного в делах.

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Это решение Латвия приняла, поскольку Россия продолжает начатую 24 февраля 2022 года полномасштабную войну против Украины, а также в знак солидарности с Эстонией и Литвой.

Дипломатическая война Балтии и РФ

Россия приняла решение снизить уровень дипломатических отношений с Эстонией до временного поверенного в делах. Посол Эстонии в РФ Маргус Лайдре должен покинуть Россию до 7 февраля 2023 года. По словам министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу, это означает, что российский посол должен покинуть Эстонию до этого срока.

Это произошло после того, как Эстония решила предоставить Украине военную помощь на сумму 113 миллионов евро. Пакет включает десятки 155-мм и 122-мм гаубиц, тысячи артиллерийских снарядов и более сотни противотанковых пушек Carl-Gustav. Эстония отдала Украине все свои 155-мм гаубицы.

Последний пакет помощи-крупнейший из предоставленных страной. А общая сумма помощи уже достигла 370 миллионов евро. Это более 1% валового внутреннего продукта страны.

После высылки посла Эстонии разгорелся новый виток дипломатической войны стран Балтии и РФ. Латвия объявила, что с 24 февраля 2023 года снизит уровень дипломатических отношений с Россией.

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