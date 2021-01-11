Садыр Жапаров станет шестым президентом Кыргызстана.

Новым президентом Кыргызстана стал 52-летний Садыр Жапаров. Он победил на досрочных выборах президента, которые были назначены после октябрьских протестов в стране.

Об этом сообщает ВВС.

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Отмечается, что Жапаров станет уже шестым по счету президентом Кыргызстана. Его победу аналитики предрекали уже во время предвыборной гонки, поскольку Жапаров по результатам опросов оказался фаворитом избирателей в регионах Кыргызстана, а его ближайшие соратники заняли основные должности в действующем правительстве.

По данным издания, Жапаров, освобожденный своими сторонниками из колонии (он был осужден на 11,5 лет по делу о захвате заложника), неожиданно стал сначала лидером протестов, а затем премьер-министром и исполняющим обязанности президента.

В воскресенье кыргызстанские избиратели также высказались за президентскую форму правления на референдуме - этот вариант одобрил 81% проголосовавших.

Досрочные выборы в Кыргызстане: что произошло

В Кыргызстане 4 октября прошли выборы в парламент. 5 октября в Бишкеке начался бессрочный митинг против результатов парламентских выборов. Участники требовали аннулирования итогов голосования 4 октября и проведения перевыборов. После полуночи 6 октября митингующие захватили «Белый дом», где работают парламент и президент страны, а также здания Госкомитета нацбезопасности и общественной ТРК. Произошли столкновения между протестующими и правоохранителями.

6 октября Центризбирком официально признал нелегитимными итоги выборов.

9 октября президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке правительства и премьер-министра и заявил о своей готовности уйти в отставку.

14 октября парламент Кыргызстана одобрил структуру, программу и состав правительства во главе с Жапаровым, а Жээнбеков утвердил состав Кабинета министров.

15 октября Жээнбеков подал в отставку с поста президента и призвал Жапарова и других политиков вернуть мирную жизнь жителям Бишкека.

В этот же день Жапаров заявил, что полномочия президента перешли к нему.

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Автор: УНИАН