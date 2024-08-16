Показательно, что почти никто на Западе не стал критиковать Украину и вопить об эскалации.

Курская операция ВСУ "одним махом" развеяла нарастающее убеждение Запада, что Украина постепенно движется к поражению. Об этом пишет Bloomberg, анализируя события и публичные заявления последних дней.

Издание отмечает, что подавляющее большинство стран-партнеров так или иначе высказалась одобрительно относительно украинской операции в Курской области РФ. Хотя были и такие, кто публично или на условиях анонимности высказывали опасения, что украинское наступление может спровоцировать эскалацию войны, или по крайней мере плохо отразится на ситуации на Донбассе.

Например, министр обороны Италии Гвидо Крозетто был самым высоким должностным лицом стран НАТО, который открыто критиковал действия Киева, называя их эскалацией, которая отодвигает прекращение огня "все дальше и дальше". Но этот комментарий вызвал немедленную критику со стороны его босса, премьер-министра Джорджии Мелони, правительство которой заявило, что стремление Италии к перемирию не изменило полной поддержки Римом Киева.

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Успехи украинцев резко усилили разговоры о необходимости отменить все ограничения на использование западного оружия, которых вынуждена придерживаться Украина. Однако важнее то, что эта операция может изменить представление Запада об украинской боевой силе.

По словам Дональда Дженсена, старшего советника по вопросам России и Европы в Институте мира США, ощущение того, что Украина проигрывает войну, теперь изменилось "одним махом, захватывающим дух".

"Мы видим, что украинцы креативны, эффективны, ими хорошо управляют. Они очень умело выбрали слабое место в российском развертывании по стране и использовали его", - сказал Дженсен.

Бои в Курской области: взгляд с Запада

Как писал УНИАН, решительный прорыв ВСУ в Курскую область наконец убедил западных партнеров Киева, что лучшая защита - это нападение. Это будет иметь далеко идущие последствия для войны, считает обозреватель The Telegraph Фрэнсис Дирнли.

Похожего мнения придерживается бывший командующий войсками НАТО в Европе Джеймс Ставридис. По его словам, операция Вооруженных сил Украины на территории Курской области РФ является "потрясающим поворотом" в войне России против нашего государства.

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