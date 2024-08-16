Самым оптимистичным следствием этих событий является то, что Запад прекратил жестко ограничивать украинцев.

Решительный прорыв ВСУ в Курскую область наконец убедил западных партнеров Киева, что лучшая защита - это нападение. Это будет иметь далеко идущие последствия для войны, пишет в авторской статье "украинский" обозреватель The Telegraph Фрэнсис Дирнли.

Он отмечает, что западные партнеры месяцами медлили с поставками Украине оружия, давали его крайне мало и еще и накладывали абсурдные ограничения на его использование. Все это имело следствием постепенные потери украинской территории, которую благодаря численному превосходству выгрызала Россия.

Постепенное изменение подхода началось еще в мае, когда Запад "ослабил наручники" на украинцах, позволив удары предоставленным оружием по целям на территории России. Но ключевыми были события прошлой недели, когда ВСУ на западной бронетехнике зашли в Курскую область, и Запад "молчаливо одобрил" это.

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Курская операция и ослабление "наручников" на украинцах, по мнению обозревателя, "изменили военную и политическую реальность" российско-украинской войны. Во-первых, россиянам таки приходится постепенно снимать войска с Донбасса и бросать их под Курск, что значительно уменьшает шансы на масштабный прорыв на восточном фронте. И очевидно, эти войска останутся привязанными на границе, чтобы не допустить повторения такого прорыва.

В политическом плане Курская операция также имеет далеко идущие последствия. На Западе смолкли разговоры о прекращении огня и переговорах, которые уже велись шепотом. Вместо них теперь звучат разговоры об отмене оставшихся ограничений и новых поставках оружия.

Что важнее Курская битва изменила дискуссию в Москве. Кремль больше не может предлагать замораживание линии фронта как плату за начало переговоров, поскольку это приведет к тому, что украинцы останутся на территории самой России.

"По этой причине мы не должны удивляться, если эта операция продлится гораздо дольше, чем многие прогнозировали. (...) И учитывая, что временное окно, в которое Москва должна была победить Киев в этом году, закрылось, теперь Зеленский имеет ветер в парусах, который наконец поддерживают его западные коллеги", - считает Фрэнсис Дирнли.

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Бои в Курской области: последние новости

Как писал УНИАН, отсутствие значительного сопротивления украинским войскам в Курской области может свидетельствовать о том, что российские элиты сигнализируют Путину о необходимости завершения войны. Такое мнение высказал старший научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета Михаил Боцюркив.

Также мы рассказывали, что ситуация в войне, возможно, уже меняется в пользу Киева. Бывший военный атташе Норвегии в Украине Ханс Петтер Мидттун отметил, что преимуществом Украины, в частности, является то, что ее оборонная промышленность и западная "оборонка" все еще находятся в процессе наращивания производства, тогда как россияне уже на пике возможностей.

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